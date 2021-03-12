Захарова прокомментировала "участие" РФ в политических гонках по вакцинам

РФ не станет участником политических гонок по вакцинам от коронавируса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

РФ не станет участником политических гонок по вакцинам от коронавируса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Москва не будет переводить в политическую плоскость вопрос сотрудничества по препаратам от COVID-19, пояснила дипломат. Она подчеркнула, что вакцина "Спутник V" доказывает свою эффективность.

"Препарат уже одобрен для использования в 50 странах, это делает его вторым в мире по числу национальных регистраций", — заявила Мария Захарова.

Она сообщила о скором появлении других отечественных вакцин. Официальный представитель МИД также посетовала на распространение недостоверной информации о российском препарате в условиях борьбы с коронавирусом.