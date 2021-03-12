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11:22   12 Марта 2021
Политика

Захарова прокомментировала "участие" РФ в политических гонках по вакцинам

Захарова прокомментировала "участие" РФ в политических гонках по вакцинам

РФ не станет участником политических гонок по вакцинам от коронавируса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Москва не будет переводить в политическую плоскость вопрос сотрудничества по препаратам от COVID-19, пояснила дипломат. Она подчеркнула, что вакцина "Спутник V" доказывает свою эффективность.

"Препарат уже одобрен для использования в 50 странах, это делает его вторым в мире по числу национальных регистраций", — заявила Мария Захарова.

Она сообщила о скором появлении других отечественных вакцин. Официальный представитель МИД также посетовала на распространение недостоверной информации о российском препарате в условиях борьбы с коронавирусом.

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#мария захарова #вакцина #COVID-19

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