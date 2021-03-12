Близкий к Юдиной источник раскрыл выдуманные факты из биографии "символа протеста"

Биография Маргариты Юдиной, ставшей "символом незаконных акций", оказалась полна недостоверными фактами. Подробности о ее жизни раскрыл близкий к ней источник.

Биография Маргариты Юдиной, ставшей "символом незаконных акций", оказалась полна недостоверными фактами. Подробности о ее жизни раскрыл близкий к ней источник.

Единственным достоверным фактом из истории жизни, которую рассказывает о себе Юдина, стала ее учеба в ЛГУ. Однако и тут нашлось несоответствие: училась она не в главном университете, а в Лужском филиале. При этом никто ее оттуда не выгонял и "козни" не строил. Маргарита сама решила бросить учебу.

"Семья никогда не была репрессированной. Просто перебрались в Лугу из другого региона. Семья хорошая, полная. Старший брат Маргариты служил на флоте, никогда не пил. Женат один раз, трое детей, внуки уже есть. Активный, трудолюбивый. А вот с сестрой что-то не задалось", — рассказал близкий к семье Юдиной источник в беседе с Федеральным агентством новостей.

Всю сознательную жизнь "символ протеста" прожила на иждивении у родных. После ухода первого мужа она осталась с двумя детьми, и ей пришлось искать работу, так как родительской пенсии на всех не хватало. Так она оказалась в воинской части, вскоре забеременев еще одним ребенком. Отцом, по словам Юдиной, был лейтенант из части, где она работала. Несмотря на это, Маргарита осталась на шее у родителей уже с тремя детьми.

"Старший брат в тот момент жил уже со своей семьей, но постоянно от матери тайком привозил деньги. У Маргариты появилась новая страсть — кредиты. Она брала их пачками, вся родительская пенсия уходила на их погашение. А жили на то, что привозил Владимир. Привозил не только деньги, но и еду, одежду для детей. Сама Маргарита не работала, да и не рвалась", — объяснил собеседник ФАН.

После смерти матери Маргариты ее брат Владимир тоже решил вступить в наследство по просьбе их родительницы, утверждает источник. Женщина боялась, что Маргарита заложит дом в кредит и оставит детей без крыши над головой.

Наряду с этим, дети Юдиной не смогли получить даже общее образование. Так, старшие ребята перестали посещать занятия из-за постоянных конфликтов с одноклассниками, а младшая дочь и вовсе никогда в школу не ходила.

Именно поэтому старшие дети Маргариты не могут найти работу, так как сотрудник без образования нигде не востребован, а зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом они не готовы. Но сейчас семье Юдиных удалось найти очень удачный способ "заработка": стать символом несанкционированных мероприятий и получать за это по полмиллиона в месяц, судя по отчетам адвокатов "Команды 29".