Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:07   12 Марта 2021
Общество

В России заразились коронавирусом еще 9794 человека

В России заразились коронавирусом еще 9794 человека

Российские врачи зафиксировали коронавирус у 9794 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 13,1%. Зарегистрировано 486 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 13 496 человек.

Последние данные о коронавирусе в России и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сведения ежедневно дополняются и обновляются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #коронавирус #оперштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров