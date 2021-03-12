В России заразились коронавирусом еще 9794 человека

Российские врачи зафиксировали коронавирус у 9794 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Российские врачи зафиксировали коронавирус у 9794 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 13,1%. Зарегистрировано 486 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 13 496 человек.

Последние данные о коронавирусе в России и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сведения ежедневно дополняются и обновляются.