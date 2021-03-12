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10:55   12 Марта 2021
Политика

Шведское СМИ осудило главу МВД страны за непрофессионализм

Шведское СМИ осудило главу МВД страны за непрофессионализм

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг не продемонстрировал свои профессиональные качества в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Колокольцевым.

Такой материал выпустила газета Svenska Dagbladet. Сотрудники издания решили подробней изучить встречу глав министерств, которая состоялась в феврале 2020 года в Стокгольме. Тогда шведская сторона не дала никаких комментариев после мероприятия, что насторожило журналистов.

"Колокольцев — профессионал, который отвечает за внутреннюю безопасность России. Похоже, он отчитал Дамберга и потребовал, чтобы тот прекратил свою критику. Что-то вроде: поговори об этом с кем-нибудь другим", — рассказал источник издания.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев подвел итоги работы ведомства за 2020 год. По его словам, полицейские смогли задержать около десяти тысяч участников преступных группировок, сообщил телеканал "360".

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#мвд #швеция #Дамберг

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