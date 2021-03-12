The Times: В Германии врачи восхитились российской вакциной

В ФРГ не сомневаются, что «Спутник V» получит одобрение в ЕС.

Британская газета The Times опубликовала статью с красноречивым заголовком «Немецкие врачи аплодируют российской вакцине». Журналисты отметили, что изначально европейскими учеными был оказан холодный прием «Спутнику V». Однако препарат сумел впечатлить скептично настроенных медиков. Исследования показали, что эффективность вакцины превышает 90%.

«Глава немецкой группы по вакцинам [Томас Мертенс, – прим. ред.] предсказал, что «хитроумно разработанный «Спутник V» из России будет одобрен для использования в ЕС», – пишут журналисты The Times.

По словам немецкого эксперта, в отличие от вакцины компании AstraZeneca, в «Спутнике V» используется два разных векторных вируса для первой и второй дозы. «Это очень умно», поскольку может помешать возможной потере эффективности из-за ответа иммунитета.

В настоящее время российская вакцина от коронавируса получила одобрение в 50 странах мира. 11 марта она была зарегистрирована в Республике Намибия. Общая численность населения в государствах, где разрешено применение препарата, превышает 1,3 млрд человек.