Лукашенко провел кадровые перестановки в Генштабе ВС Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил Виктора Гулевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии и первым заместителем министра обороны.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил Виктора Гулевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии и первым заместителем министра обороны.

Об этом сообщили в агентстве Белта. Виктор Гулевич ранее командовал войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии.

Белорусский президент также осуществил другие назначения в руководстве Вооруженных сил республики. Игорь Демиденко назначен командующим войсками Западного оперативного командования. Командовавший до сих пор войсками Северо-западного оперативного командования вооруженных сил Андрей Жук получил пост заместителя министра обороны.

Вместо него Северо-западное командование возглавил Александр Науменко.

Как стало известно ранее, Лукашенко назначил заместителя генпрокурора Дмитрия Гору новым главой следственного комитета (СК) республики.