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10:36   12 Марта 2021
Происшествия

Материалы дела об убийстве криминального авторитета Япончика направлены в суд

Материалы дела об убийстве криминального авторитета Япончика направлены в суд

Дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова направлено в суд, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии утверждено окончательное обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, в апреле 2009 года житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Япончика. Для исполнения он привлек трех обвиняемых, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Они незаконно приобрели оружие и застрелили Иванькова возле его любимого ресторана. Спустя некоторое время пострадавший скончался в больнице.

Газзаев, Шадания и Джанашия заключены под стражу. Симония, Папава и Бутба находятся в международном розыске. После утверждения обвинения дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#суд #убийство #япончик

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