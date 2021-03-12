Правительство Хакасии не подтвердило информацию о задержании главы региона

Информация о вызове на допрос главы Хакасии Валентина Коновалова не соответствует действительности, заявили в пресс-службе правительства республики.

Информация о вызове на допрос главы Хакасии Валентина Коновалова не соответствует действительности, заявили в пресс-службе правительства республики.

СМИ ранее распространили информацию, что Коновалова доставили на допрос по делу о банде мошенников.

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