10:31 12 Марта 2021Происшествия
Правительство Хакасии не подтвердило информацию о задержании главы региона
Информация о вызове на допрос главы Хакасии Валентина Коновалова не соответствует действительности, заявили в пресс-службе правительства республики.
Информация о вызове на допрос главы Хакасии Валентина Коновалова не соответствует действительности, заявили в пресс-службе правительства республики.
СМИ ранее распространили информацию, что Коновалова доставили на допрос по делу о банде мошенников.
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