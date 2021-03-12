Фургалу могут предъявить обвинение в мошенничестве

Арестованному за организацию убийств экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу грозит обвинение в мошенничестве.

Арестованному за организацию убийств экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу грозит обвинение в мошенничестве.

Возглавлявший избирательный штаб Фургала адвокат Николай Шухов заключил сделку со следствием. Юриста заключили под стражу летом 2020 года по обвинению в мошенничестве на заводе "Амурсталь", вторым владельцем которого является экс-супруга Фургала.

Предположительно, Шухов пошел на сделку со следствием из-за проблем со здоровьем. Во время нахождения в следственном изоляторе у юриста было несколько гипертонических кризов, также арестованный сломал ногу. Следствие не исключает, что махинации на заводе могли совершаться с участием бывшего губернатора.

Для закрепления этих показаний Шухова этапировали в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово". Следователи проводят с адвокатом необходимые мероприятия, сообщает "Коммерсант".