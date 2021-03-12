Попова оценила риск заражения переболевших COVID-19 "британским" штаммом
Россияне, перенесшие коронавирусную инфекцию, уже не могут заразиться "британским" штаммом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Люди, которые уже переболели COVID-19, не подвержены риску заражения штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, подчеркнула главный санитарный врач РФ. Вдобавок к этому, новая мутация не несет угрозы и для получивших вакцины от коронавирусной инфекции россиян, передает телеканал "360".
"Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации", — рассказала Попова.
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