Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:29   12 Марта 2021
Общество

Попова оценила риск заражения переболевших COVID-19 "британским" штаммом

Попова оценила риск заражения переболевших COVID-19 "британским" штаммом

Россияне, перенесшие коронавирусную инфекцию, уже не могут заразиться "британским" штаммом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Люди, которые уже переболели COVID-19, не подвержены риску заражения штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, подчеркнула главный санитарный врач РФ. Вдобавок к этому, новая мутация не несет угрозы и для получивших вакцины от коронавирусной инфекции россиян, передает телеканал "360".

"Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации", — рассказала Попова.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется ежедневно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#роспотребнадзор #попова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров