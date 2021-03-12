Попова оценила риск заражения переболевших COVID-19 "британским" штаммом

Россияне, перенесшие коронавирусную инфекцию, уже не могут заразиться "британским" штаммом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россияне, перенесшие коронавирусную инфекцию, уже не могут заразиться "британским" штаммом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Люди, которые уже переболели COVID-19, не подвержены риску заражения штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, подчеркнула главный санитарный врач РФ. Вдобавок к этому, новая мутация не несет угрозы и для получивших вакцины от коронавирусной инфекции россиян, передает телеканал "360".

"Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации", — рассказала Попова.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется ежедневно.