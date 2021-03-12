Андрей Кондрашов объяснил, почему Запад шокировал его фильм про Крым

Журналист уверен, что Соединенные Штаты до сих пор не могут принять «шокирующую правду» о возвращении Крыма в состав РФ.

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к документальному фильму «Крым. Путь на Родину». Администраторы платформы назвали его «неприемлемым» и «оскорбительным для некоторых аудиторий». Просмотр картины, по мнению модераторов YouTube, может «шокировать пользователей».

Андрей Кондрашов – режиссер фильма и первый заместитель генерального директора ВГТРК – в беседе с корреспондентом «Политикой Сегодня» заявил, что правдивый пересказ истории о возвращении полуострова в состав России является «шокирующим» прежде всего для стран Запада.

«Кого-то, очевидно, шокирует правда, с которой они не хотят мириться. Поэтому и помечают контент, как "шокирующий". На самом деле Джен Псаки [пресс-секретарь Белого дома] еще при [президенте США] Бараке Обаме заявила, что фильм – это "образец наглой и лживой путинской пропаганды". Это она сказала в тот момент, когда фильм еще не вышел, а сама она его не смотрела. Вот и вернулась та самая политика, при которой наши западные партнеры не могут мириться с тем, что Крым вернулся в состав РФ», — отметил Кондрашов.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.