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10:24   12 Марта 2021
Происшествия

Депутата из ЛО Майдакова задержали по подозрению в незаконном обороте оружия

Депутата из ЛО Майдакова задержали по подозрению в незаконном обороте оружия

Депутата совета депутатов МО Лодейнопольский муниципальный район Ленобласти Олега Майдакова подозревают в незаконном обороте оружия.

Его задержали вместе с предполагаемыми подельниками. Против депутата возбудили уголовное дело по 222 и 223 статьям УК РФ.

Следствие предполагает, что трое обвиняемых и несколько неустановленных лиц приобрели переделанный пистолет-пулемет "Суоми М 1", револьер "Наган" образца 1985 года и более 100 патронов. По предварительным данным, фигуранты дела сбыли оружие и боеприпасы, после чего получили более 220 тысяч рублей.Об этом сообщили Федеральному агентству новостей (ФАН) в пресс-службе СК Ленобласти.

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#ск #оружие #Олег Майдаков

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