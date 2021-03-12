Модераторы YouTube сочли документальный фильм про Крым "неприемлемым"

Администрация видеосервиса YouTube отметила документальный фильм Андрея Кондрашова про Крым и Севастополь как "оскорбительный для некоторых аудиторий" контент.

Администрация видеосервиса YouTube отметила документальный фильм Андрея Кондрашова про Крым и Севастополь как "оскорбительный для некоторых аудиторий" контент.

Отметка "неприемлемый контент" появилась на обложке фильма "Крым. Путь на Родину", опубликованного на YouTube-канале "Россия-24". После этого Кондрашов сравнил видеохостинг с бетонной стеной, "пилить" которую можно лишь штрафами и законодательством РФ.

"Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан", — прокомментировал ситуацию автор фильма.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения на воспроизведение гимна России в видеороликах. Поводом к разбирательству послужило ограничение видео блогера Юрия Хованского.