Жертвами ДТП в Великом Новгороде стали три человека

Toyota Land Cruiser врезалась в здание торгового центра. По данным полиции, в аварии погибли водитель два пассажира внедорожника.

Toyota Land Cruiser врезалась в здание торгового центра. По данным полиции, в аварии погибли водитель два пассажира внедорожника.

Инцидент произошел у ТЦ "Компас" на улице Октябрьской. Водитель не справился с управлением и влетел в здание. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД до происшествия заметили подозрительного мужчину за рулем внедорожника, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он требования полицейских проигнорировал и скрылся. Стражи порядка начали погоню, в результате которой нарушитель на высокой скорости врезался в здание торгового центра.

В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Их личности на данный момент не установлены. Еще один 21-летний пассажир доставлен в тяжелом состоянии в клиническую больницу. За его жизнь борются медики. У него политравма, он неконтактен.

В разбитой машине стражи порядка обнаружили бутылку водки. По некоторой информации, компания ехала из клуба, так как на запястье одного был пропускной браслет из заведения. Все пассажиры и водитель были пьяны, поэтому, чтобы избежать отвественности за пьяную езду, нарушитель решил скрыться от полицейских.