9:54 12 Марта 2021Происшествия
Операция по задержанию десятков подпольных оружейников прошла в 28 регионах РФ
Центр общественных связей ФСБ сообщил о масштабной спецоперации.
Центр общественных связей ФСБ сообщил о масштабной спецоперации. С
Сотрудникам ведомства удалось задержать 72 подпольных оружейников в 28 регионах страны. ФСБ ликвидировала 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Силовики изъяли 251 единицу огнестрельного оружия и 80 килограммов взрывчатки. Также сотрудники ФСБ обнаружили девять ручных гранат, более 25 тысяч патронов различного калибра и 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.