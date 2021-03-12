Операция по задержанию десятков подпольных оружейников прошла в 28 регионах РФ

Центр общественных связей ФСБ сообщил о масштабной спецоперации.

Центр общественных связей ФСБ сообщил о масштабной спецоперации. С

Сотрудникам ведомства удалось задержать 72 подпольных оружейников в 28 регионах страны. ФСБ ликвидировала 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Силовики изъяли 251 единицу огнестрельного оружия и 80 килограммов взрывчатки. Также сотрудники ФСБ обнаружили девять ручных гранат, более 25 тысяч патронов различного калибра и 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.