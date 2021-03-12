Центробанк за день отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций

Два коммерческих банка и одна не банковская организация нарушали федеральный закон и были замешаны в «отмывании» денег.

Центральный банк РФ из-за нарушений федерального закона отозвал 12 марта лицензии сразу у трех кредитных организаций: московского «ФорБанка», банка «Современные стандарты бизнеса» («СсТБ») и «Сетевой Расчетной Палаты». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. По величине активов организации занимали в России 221, 352 и 277 места соответственно.

По данным ЦБ РФ надзорного органа, «ФорБанк» некорректно отображал в отчетности финансовое состояние. В течение последнего года на требования адекватно пересмотреть свое положение руководство организации не реагировало. Кроме того, банк был замешан в «отмывании» денег, полученных преступным путем.

«Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», – сообщили в ЦБ.

«Современные стандарты бизнеса» также были замечены в незаконной деятельности. Они проводили расчеты между физическими лицами, нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По той же причине Центробанк отозвал лицензию у еще одной организации, но уже не банковской. «Сетевая Расчетная Палата», по сообщению регулятора, «специализировалась на проведении непрозрачных операций». Проще говоря, тоже участвовала в «отмывании» денег.

Во все три компании будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента избрания конкурсного управляющего либо ликвидатора.