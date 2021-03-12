Крупный пожар произошел на заводе Tesla в США

Предприятие по выпуску электромобилей Tesla в городе Фримонт охватил огонь. Пожар произошел из-за контакта жидкого алюминия с гидравлическим раствором.

Предприятие по выпуску электромобилей Tesla в городе Фримонт охватил огонь. Пожар произошел из-за контакта жидкого алюминия с гидравлическим раствором.

Американские спасатели взяли под контроль возгорание на заводе Tesla в Фримонте. Им удалось ликвидировать пожар, который начался в одном из производственных зданий. В борьбе с огнем участвовали не только специалисты из городских служб, но также и пожарная команда завода, передает "360".

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Информация о сгоревших автомобилях пока не поступала. В настоящее время сумму ущерба от пожара оценивают специалисты компании.