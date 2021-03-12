Пандемия негативно повлияла на среднюю продолжительность жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России начала снижаться впервые с 2003 года из-за влияния коронавирусной инфекции, следует из мартовского доклада правительства страны.

Ожидаемая продолжительность жизни в России начала снижаться впервые с 2003 года из-за влияния коронавирусной инфекции, следует из мартовского доклада правительства страны.

Согласно предварительным данным, в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни в России составит 71,1 года.

В 2019 году этот показатель находился на уровне 73,3 года. Стоит отметить, что правительство планирует вернуться на прежние показатели через три года.