Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:15   12 Марта 2021
Политика

Скандал со "Спутником V" в Словакии привел к отставке главы Минздрава

Скандал со "Спутником V" в Словакии привел к отставке главы Минздрава

Премьер Словакии Игорь Матович объявил об отставке главы Минздрава Марека Крайчи.

Чиновника отстранили от должности из-за разногласий в правящей коалиции по закупке российской вакцины "Спутник V". Матович стал инициатором поставок препарата из России.

Закупка российской вакцины вызвала широкий резонанс в Словакии. Лидеры правых партий попытались добиться отставки премьер-министра страны, однако президент страны Зузана Чапутова не согласилась с ними. Тогда они выдвинули ультиматум. Правые потребовали продолжить коалиционное сотрудничество или отправить в отставку главу Минздрава. Крайчи известен выдачей разрешения на использование "Спутника V".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#словакия #Спутник V #Марек Крайчи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров