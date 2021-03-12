Скандал со "Спутником V" в Словакии привел к отставке главы Минздрава

Премьер Словакии Игорь Матович объявил об отставке главы Минздрава Марека Крайчи.

Премьер Словакии Игорь Матович объявил об отставке главы Минздрава Марека Крайчи.

Чиновника отстранили от должности из-за разногласий в правящей коалиции по закупке российской вакцины "Спутник V". Матович стал инициатором поставок препарата из России.

Закупка российской вакцины вызвала широкий резонанс в Словакии. Лидеры правых партий попытались добиться отставки премьер-министра страны, однако президент страны Зузана Чапутова не согласилась с ними. Тогда они выдвинули ультиматум. Правые потребовали продолжить коалиционное сотрудничество или отправить в отставку главу Минздрава. Крайчи известен выдачей разрешения на использование "Спутника V".