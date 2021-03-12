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9:14   12 Марта 2021
Общество

Попова рассказала об опасности нового типа птичьего гриппа для людей

Попова рассказала об опасности нового типа птичьего гриппа для людей

Новый тип вируса птичьего гриппа, который диагностировали у нескольких россиян, может мутировать и циркулировать среди людей.

Подобный прогноз имеет большую степень вероятности. Однако это удалось увидеть раньше, чем произошла беда, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас есть время подготовиться к такому развитию событий, создать тест-систему и разработать вакцину. Также мы сможем предупредить мировое сообщество о возможной угрозе, добавила Попова.

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#человек #опасность #птичий грипп

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