9:14 12 Марта 2021Общество
Попова рассказала об опасности нового типа птичьего гриппа для людей
Новый тип вируса птичьего гриппа, который диагностировали у нескольких россиян, может мутировать и циркулировать среди людей.
Новый тип вируса птичьего гриппа, который диагностировали у нескольких россиян, может мутировать и циркулировать среди людей.
Подобный прогноз имеет большую степень вероятности. Однако это удалось увидеть раньше, чем произошла беда, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сейчас есть время подготовиться к такому развитию событий, создать тест-систему и разработать вакцину. Также мы сможем предупредить мировое сообщество о возможной угрозе, добавила Попова.