Попова рассказала об опасности нового типа птичьего гриппа для людей

Новый тип вируса птичьего гриппа, который диагностировали у нескольких россиян, может мутировать и циркулировать среди людей.

Новый тип вируса птичьего гриппа, который диагностировали у нескольких россиян, может мутировать и циркулировать среди людей.

Подобный прогноз имеет большую степень вероятности. Однако это удалось увидеть раньше, чем произошла беда, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас есть время подготовиться к такому развитию событий, создать тест-систему и разработать вакцину. Также мы сможем предупредить мировое сообщество о возможной угрозе, добавила Попова.