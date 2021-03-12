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8:33   12 Марта 2021
Политика

Госдеп США назвал условия для введения новых ограничений против "СП-2"

Госдеп США назвал условия для введения новых ограничений против "СП-2"

Новые санкции США в отношении "Северного потока — 2" будут реакцией на установление юридических лиц, причастных к реализации проекта.

Такое заявление сделал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он сообщил, что Конгресс США должен получать доклады каждые 90 дней. В них будут отображены возможные пополнения черного списка новыми именами и компаниями. Администрация Белого дома весь период будет оценивать ситуацию вокруг строительства трубопровода.

Американские власти могут принять решение о введении новых ограничений в случае, если деятельность перестанет вписываться в законодательные рамки. Глава пресс-службы добавил, что о принятых новых санкциях будут сообщать дополнительно.

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