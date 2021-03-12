Песков заявил о повышенном количестве кибератак на официальный сайт Кремля

Кибератаки на официальный сайт Кремля в последнее время участились. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кибератаки на официальный сайт Кремля в последнее время участились. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он прокомментировал информацию о сбоях в работе сайтов госорганов и Кремля, которые произошли 10 марта. Песков рассказал, что лично у него "ничего не сбивалось и все работало". Однако он подтвердил, что кибератаки участились — в последнее время их количество растет с каждым днем.

"Да, оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это", – подчеркнул глава пресс-службы Кремля.

Сбои в работе сайтов Госдумы и МВД фиксировались 10 марта. Также пользователи Сети отмечали, что были проблемы у интернет-оператора "Ростелеком".