Почти 28% россиян стали получать меньше денег после перехода на удаленку

Почти 28% россиян пожаловались на сокращение заработной платы после перехода на удаленный режим работы, еще 15% опрошенных похвастались ее повышением.

Почти 28% россиян пожаловались на сокращение заработной платы после перехода на удаленный режим работы, еще 15% опрошенных похвастались ее повышением.

57,1% россиян не заметили изменений в оплате своего труда, сообщает "Известия". При этом почти половина опрошенных (43%) не знают о недавно принятых поправках в Трудовом кодексе РФ о дистанционной работе. Согласно им работодатель должен компенсировать убытки сотрудников, которые повлекло за собой выполнение рабочих функций, и обеспечить оборудованием.

Несмотря на незнание, 22,6% российских сотрудников получили от работодателей какую-то компенсацию. Всего 15,7% опрошенных сообщили, что они в курсе поправок, как и их работодатели, которые добросовестно выполняют новые обязанности.