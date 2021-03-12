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7:58   12 Марта 2021
Общество

Японцы остро отреагировали на военные учения россиян на Южных Курилах

Японцы остро отреагировали на военные учения россиян на Южных Курилах

Российские военные учения, которые проводились на Южных Курилах, встревожили японские СМИ и читателей. Дипломат Михаил Галузин объяснил необходимость этих тренировок.

По словам Галузина, боевая подготовка и стремление обезопасить свои территории становится необходимостью в рамках условий, когда США позиционируют Россию в качестве угрозы.

Посол подчеркнул, что данные действия не направлены на вражду с Японией, заявляя о законных учениях в оборонной сфере, процитировала японская газета Mainichi Shimbun на своих страницах.

Мирное соглашение между Москвой и Токио не принято со времен Второй мировой войны. Камнем преткновения является вопрос о принадлежности Южных Курил. Россия неоднократно просила учитывать итоги войны и признать российский суверенитет над островами.

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#территории #южные курилы #военная подготовка

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