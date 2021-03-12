Японцы остро отреагировали на военные учения россиян на Южных Курилах

Российские военные учения, которые проводились на Южных Курилах, встревожили японские СМИ и читателей. Дипломат Михаил Галузин объяснил необходимость этих тренировок.

Российские военные учения, которые проводились на Южных Курилах, встревожили японские СМИ и читателей. Дипломат Михаил Галузин объяснил необходимость этих тренировок.

По словам Галузина, боевая подготовка и стремление обезопасить свои территории становится необходимостью в рамках условий, когда США позиционируют Россию в качестве угрозы.

Посол подчеркнул, что данные действия не направлены на вражду с Японией, заявляя о законных учениях в оборонной сфере, процитировала японская газета Mainichi Shimbun на своих страницах.

Мирное соглашение между Москвой и Токио не принято со времен Второй мировой войны. Камнем преткновения является вопрос о принадлежности Южных Курил. Россия неоднократно просила учитывать итоги войны и признать российский суверенитет над островами.