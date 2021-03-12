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7:48   12 Марта 2021
Политика

“Партию Шария” и “Оппозиционную платформу — За жизнь” могут запретить на Украине

“Партию Шария” и “Оппозиционную платформу — За жизнь” могут запретить на Украине

Власти Львовского городского совета настаивают на ликвидации "Партии Шария" и "Оппозиционной платформе - За жизнь" на законодательном уровне Украины.

Обвиняя сообщества в пророссийской позиции, мэрия призвала президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности страны (СНБО) прекратить существование партий.

"Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства", — заявили в администрации Ивано-Франковска и Черновцов.

По мнению депутатов, в современных реалиях необходимо вести борьбу с подобными организациями, принимать законопроекты и регуляторные акты, способные ликвидировать фактическую деятельность вышеперечисленных партий, отмечает местное издание "Львовский портал".

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