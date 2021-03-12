Опрос показал число готовых к перемене места работы россиян

Более половины опрошенных россиян заявили, что готовы поменять место работы. Об этом сообщил сервис "Работа.ру".

Более половины опрошенных россиян заявили, что готовы поменять место работы. Об этом сообщил сервис "Работа.ру".

Сотрудники охраны в 69 процентах случаев хотели бы уволиться с текущего места работы. Уровень недовольства работой высок в сфере торговли и транспортной отрасли. Около 64 процентов строителей хотят изменить место работы.

Опрос показал, что п 62 процента сотрудников из сфер ресторанного бизнеса и промышленного производства готовы поменять место работы или вид деятельности. Меньше всего работников, которые желают уйти с работы наблюдается в IT-сфере.