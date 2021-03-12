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7:35   12 Марта 2021
Общество

Опрос показал число готовых к перемене места работы россиян

Опрос показал число готовых к перемене места работы россиян

Более половины опрошенных россиян заявили, что готовы поменять место работы. Об этом сообщил сервис "Работа.ру".

Сотрудники охраны в 69 процентах случаев хотели бы уволиться с текущего места работы. Уровень недовольства работой высок в сфере торговли и транспортной отрасли. Около 64 процентов строителей хотят изменить место работы.

Опрос показал, что п 62 процента сотрудников из сфер ресторанного бизнеса и промышленного производства готовы поменять место работы или вид деятельности. Меньше всего работников, которые желают уйти с работы наблюдается в IT-сфере.

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