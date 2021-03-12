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6:55   12 Марта 2021
Общество

Попова оценила опасность распространения новых штаммов коронавируса в РФ

Попова оценила опасность распространения новых штаммов коронавируса в РФ

Новые мутации коронавируса не усугубляют эпидемиологический процесс, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Несмотря на постоянное выявление по всему миру новых штаммов коронавируса, в России они не оказывают существенного влияния, рассказала глава ведомства в беседе с ТАСС.

"Эпидемиологически подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидпроцессов пока очевидных не представлено", — объяснила Попова.

В настоящий момент в мире уже 80% случаев заражения являются случаями "британского" штамма коронавируса. Но даже в странах, где новая мутация находится в широком распространении, ухудшения ситуации не наблюдается.

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#роспотребнадзор #штамм #коронавирус

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