Попова оценила опасность распространения новых штаммов коронавируса в РФ

Новые мутации коронавируса не усугубляют эпидемиологический процесс, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новые мутации коронавируса не усугубляют эпидемиологический процесс, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Несмотря на постоянное выявление по всему миру новых штаммов коронавируса, в России они не оказывают существенного влияния, рассказала глава ведомства в беседе с ТАСС.

"Эпидемиологически подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидпроцессов пока очевидных не представлено", — объяснила Попова.

В настоящий момент в мире уже 80% случаев заражения являются случаями "британского" штамма коронавируса. Но даже в странах, где новая мутация находится в широком распространении, ухудшения ситуации не наблюдается.