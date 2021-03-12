Швеция обеспокоена военным преимуществом России над странами НАТО

Полномасштабные военные действия России и НАТО вблизи Швеции закончатся победой над Альянсом. Такой вывод сделали эксперты по обороне.

Полномасштабные военные действия России и НАТО вблизи Швеции закончатся победой над Альянсом. Такой вывод сделали эксперты по обороне.

Специалисты по обороне отметили, что Россия имеет полное превосходство в военном комплексе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад "Западные военные возможности в Северной Европе — 2020". Редактором исследования стал Кристер Паллин. Он отметил, что главное преимущество будет на земле, и длиться оно может долго.

"Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле", — сказал он.

По мнению специалиста, США будет необходимо около двух месяцев для того, чтобы прибыть на территории Швеции в составе сухопутных войск. Долгая переброска сил и средств заключается в территориально рассредоточенных силах.