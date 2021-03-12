Власти Украины представили новую программу по "деоккупации" Крыма

Новый документ по "деоккупации" Крыма, который представили в Киеве, основан на "трех китах". Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Новый документ по "деоккупации" Крыма, который представили в Киеве, основан на "трех китах". Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Украинский министр иностранных дел на своей странице в Twitter сообщил, что первый "кит" представляет собой стратегию по "деоккупации" полуострова. Документ должны утвердить на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Второй "кит" основывается на объединении партнерских сил в рамках саммита "крымской платформы", который запланирован на 23 августа. На встрече будут присутствовать представители стран ЕС.

Последним "китом" станет "восстановление международного права и полного суверенитета" над Крымом и Севастополем. Документ о "деоккупации" российского полуострова уже подписан президентом Владимиром Зеленским.