ВОЗ ответила на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают данные об отказе ряда стран Евросоюза от использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают данные об отказе ряда стран Евросоюза от использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

"Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях", — сообщил представитель ВОЗ РИА Новости.

Приостановить использование партии вакцины AstraZeneca из-за развития тромбоэмболии у одной из вакцинированных женщин и гибели другой привитой пациентки решили власти Австрии. Аналогичное решение следом приняли Люксембург, Литва, Эстония и Латвия.

Кроме того, приостановить вакцинацию британско-шведским препаратом после появления тромбов у привитых граждан решили в Норвегии. Европейское агентство лекарственных средств начало исследование.