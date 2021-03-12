Названы способы, которые помогут предугадать банкротство банка

Старший юрист бюро "Падва и Эпштейн" Екатерина Штыкова перечислила несколько факторов, по которым можно определить, что банк скоро обанкротиться.

Старший юрист бюро "Падва и Эпштейн" Екатерина Штыкова перечислила несколько факторов, по которым можно определить, что банк скоро обанкротиться.

Сотрудники банка никогда не скажут о банкротстве напрямую, приводя разнообразные причины. Например, в ход могут пойти некие "технические неполадки". Россиянину следует быть внимательным к тому, что предприятие обещает доходность значительно превышающую ситуацию на рынке. По словам Штыковой, информация свидетельствует о нужде компании в финансовых средствах.

"Дело в том, что в тех случаях, когда Центробанк считает, что ситуация в банке создаёт реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, такому банку запрещают привлекать денежные средства от физических лиц", — рассказала эксперт агентству "Прайм"

Специалист отметила, что данные о кредитно-финансовом учреждении и наложенных запретах отражаются на сайте Банка России. Каждый пользователь сети Интернет может получить их в свободном доступе. Также необходимо изучить информацию в прессе: не числится ли организация в судебных разбирательствах или предписаниях со стороны Центробанка.