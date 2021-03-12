Российские политики ответили на слова украинских коллег о "ненужности" ЛДНР

Российские политики прокомментировали заявление министра временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, что Донбасс не нужен России.

Российские политики прокомментировали заявление министра временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, что Донбасс не нужен России.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, по информации из сообщения, заявил, что официальный Киев продолжает не замечать граждан Украины, которые не захотели принимать события 2014 года. Больше всего это касается жителей Донбасса.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает такое заявление украинских политиков попыткой напугать и подавить дух жителей ЛДНР. Она сообщила, что Россия продолжает делать все возможное, чтобы помочь пострадавшему от преследования населению.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что украинские власти всецело находятся под полным влиянием внешних управленцев и беспрекословно выполняют указания США. Также он отметил, что Киев практически признал намерение урегулировать конфликт исключительно силовым путем.