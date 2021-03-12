4:25 12 Марта 2021Армия
ВДВ России завершают создание подразделений беспилотной авиации
Формирование подразделений БПЛА в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) России планируется до конца 2021 года, сообщили в Минобороны.
Формирование подразделений БПЛА в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) России планируется до конца 2021 года, сообщили в Минобороны.
По данным "Известий", беспилотная авиация необходима для укрепления боевых возможностей ВДВ. Поскольку такое применение не требует иметь исключительно десантируемую технику, подразделение планируют переформировать в силы быстрого реагирования, рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.
"В войсках появляются танки, серьезные артиллерийские системы. Естественно, при наличии дальнобойных ударных средств ВДВ требуются беспилотники", — подчеркнул эксперт.
Роты дронов можно использовать для разведки расположения сил противника. При активной поддержке Минобороны сроки поставок летательных аппаратов могут уменьшиться.