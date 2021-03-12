Пушков объяснил "бездействие" Вашингтона в отношении Москвы

Вашингтон пока не предпринимает в отношении Москвы активных действий. С чем это может быть связано, рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

Вашингтон пока не предпринимает в отношении Москвы активных действий. С чем это может быть связано, рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

Администрация Джо Байдена, по мнению Алексея Пушкова, могла избрать тактику "длительной осады" России. В Вашингтоне, скорее всего, осознали, что все "плохое" США уже сделали при Дональде Трампе.

Белый дом, как отметил сенатор, сейчас может действовать в трех направлениях. Речь идет о введении новых санкций, подталкивании Киева к войне в Донбассе и наращивании военного контингента у границ России.

"Но это является лишь продолжением прежней линии США при Трампе. По этим причинам жесткость Байдена в отношении России пока носит в основном риторический характер", — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

Группа конгрессменов ранее направила госсекретарю Энтони Блинкену послание. В нем политики раскритиковали Вашингтон за отсутствие новых санкций против "Северного потока 2".