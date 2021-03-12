Директора молдавского казначейства Платон осудили на 10 лет за кражу российских денег

Топ-менеджера банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон приговорили к десяти годам колонии за незаконный вывод 126 миллиардов рублей из российского банка.

Топ-менеджера банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон приговорили к десяти годам колонии за незаконный вывод 126 миллиардов рублей из российского банка.

Московский суд назначил наказание бывшему специалисту банка, которая была осуждена за вывод из России крупной суммы денег. По данным правоохранительных органов, женщина являлась соучастницей владельца нескольких банков в Республике Молдова и политика Владимира Плахотнюка.

"Сегодня Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон, — отметили в ведомстве.

Сотрудниками следственного департамента установлено, что Платон в период с 2013 по 2014 года числилась в преступной организации, которую возглавлял ее брат Вячеслав Платон. Суд приговорил ее к десяти годам общего режима с конфискацией имущества.