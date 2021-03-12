Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:54   12 Марта 2021
Экономика

Набиуллина назвала сроки повышения ключевой ставки ЦБ

Набиуллина назвала сроки повышения ключевой ставки ЦБ

Центробанк в течение трех лет повысит ключевую ставку с 4,24% до 6%.

Такие меры необходимы, чтобы не допустить роста инфляции, чтобы ее уровень держался на 4%. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина "Известиям".

"Когда этот переход начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в III или IV кварталах этого года или в следующем году", — сказала Набиуллина.

Денежно-кредитная политика сможет оставаться мягкой, даже если начнется повышение ставки. При этом нельзя исключать, что повышение ключевой ставки может произойти уже в этом году, но все зависит от данных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#набиуллина #ставки #центробанк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров