Набиуллина назвала сроки повышения ключевой ставки ЦБ

Центробанк в течение трех лет повысит ключевую ставку с 4,24% до 6%.

Центробанк в течение трех лет повысит ключевую ставку с 4,24% до 6%.

Такие меры необходимы, чтобы не допустить роста инфляции, чтобы ее уровень держался на 4%. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина "Известиям".

"Когда этот переход начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в III или IV кварталах этого года или в следующем году", — сказала Набиуллина.

Денежно-кредитная политика сможет оставаться мягкой, даже если начнется повышение ставки. При этом нельзя исключать, что повышение ключевой ставки может произойти уже в этом году, но все зависит от данных.