Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала прививку от коронавируса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что сделала прививку от коронавируса в декабре прошлого года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что сделала прививку от коронавируса в декабре прошлого года.

Председатель регулятора отметила, что самочувствие после применения препарата в норме, сообщают "Известия".

"Я привилась еще в декабре. Все нормально, так что вы тоже подумайте", — добавила Набиуллина.

Недавно глава ЦБ оценила вероятность выпуска банкнот в 10 тысяч рублей и 50-рублевых монет. Пока что банк не рассматривает такую возможность, поскольку расходы могут не покрыть потенциальную выгоду. Кроме того, если банкноты еще могут оказаться востребованы, то монеты у россиян не в ходу, заключила Набиуллина.