Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:18   12 Марта 2021
Общество

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала прививку от коронавируса

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала прививку от коронавируса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что сделала прививку от коронавируса в декабре прошлого года.

Председатель регулятора отметила, что самочувствие после применения препарата в норме, сообщают "Известия".

"Я привилась еще в декабре. Все нормально, так что вы тоже подумайте", — добавила Набиуллина.

Недавно глава ЦБ оценила вероятность выпуска банкнот в 10 тысяч рублей и 50-рублевых монет. Пока что банк не рассматривает такую возможность, поскольку расходы могут не покрыть потенциальную выгоду. Кроме того, если банкноты еще могут оказаться востребованы, то монеты у россиян не в ходу, заключила Набиуллина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#цб #прививка #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров