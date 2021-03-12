1:45 12 Марта 2021Общество
Глава ЦБ оценила вероятность выпуска банкнот в 10 тысяч рублей
Центробанк не планирует выпускать банкноты в 10 тысяч рублей и 50-рублевые монеты, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Центробанк не планирует выпускать банкноты в 10 тысяч рублей и 50-рублевые монеты, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Регулятор не рассматривает такую возможность, поскольку расходы не окупят выгоду от такого решения, сообщают "Известия".
"У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", — уточнила Набиуллина.
Для производства купюр и монет такого номинала нужно налаживать специальное техническое оборудование. Траты на такое оснащение могут быть слишком большими и превысить потенциальную выгоду.