Глава ЦБ оценила вероятность выпуска банкнот в 10 тысяч рублей

Центробанк не планирует выпускать банкноты в 10 тысяч рублей и 50-рублевые монеты, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Центробанк не планирует выпускать банкноты в 10 тысяч рублей и 50-рублевые монеты, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Регулятор не рассматривает такую возможность, поскольку расходы не окупят выгоду от такого решения, сообщают "Известия".

"У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", — уточнила Набиуллина.

Для производства купюр и монет такого номинала нужно налаживать специальное техническое оборудование. Траты на такое оснащение могут быть слишком большими и превысить потенциальную выгоду.