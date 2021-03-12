Жители Донбасса и Крыма, которые уехали на Украину, начинают возвращаться домой. Такое заявление сделал генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Жители Донбасса и Крыма, которые уехали на Украину, начинают возвращаться домой. Такое заявление сделал генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он рассказал, что Киев проиграл борьбу за "разум и сердце" народа. Такое сообщение передает РИА Новости.

"Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда", — рассказал Кривонос.

На родную землю возвращаются и военнослужащие, которые пытались служить на Украине. Генерал рассказал, что на самом деле их никто не ждал. В страну, в которую они приехали для работы, не было места для жизни

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый ранее призвал власти своей страны готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. Украина до сих пор сохраняет дипломатические отношения с Москвой, несмотря на официальное объявление нашей страны агрессором, заявил он.