Решетников прокомментировал возможные санкции в отношении госдолга РФ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против российского госдолга.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против российского госдолга.

По его словам, подобного рода ограничения прежде всего ударят по интересам инвесторов на Западе.

"Мне кажется, санкционный фон, санкционная повестка — это уже обычная часть нашей жизни. При этом то, что звучало — санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг", — цитирует Решетникова ТАСС.

В настоящий момент среди западных инвесторов доля держателей российского госдолга существенно снизилась, уточнил министр. Она составляет 23%, что «точно не критично». Поэтому санкции Запада в отношении российского госдолга скорее станут наказанием собственных инвесторов, заключил Решетников.

Дипломаты 27 стран ЕС согласовали новые санкции за "нарушения прав человека" против некоторых физических лиц из РФ и Китая. Они будут утверждены на заседании глав МИД стран Евросоюза 22 марта.