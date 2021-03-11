Заключен владелец предполагаемой "нарколаборатории", в который бывал Резник

Обвиняемый в распространении наркотиков Иван Дорофеев был арестован Невским районным судом Петербурга.

Обвиняемый в распространении наркотиков Иван Дорофеев был арестован Невским районным судом Петербурга.

О решении суда пишет Федеральное агентство новостей. Под домашним арестом Дорофеев проведет два месяца.

Издание сообщает, что в момент задержания в квартире правонарушителя находился депутат петербургского ЗакСа Максим Резник. Следствием было установлено, что 9 марта Дорофеев купил больше шести граммов конопли. Наркотик он хранил в квартире для дальнейшей продажи. Жилье было оформлено под мастерскую.

Во время рейдов силовиков в квартире, где по мнению правоохранителей выращивали запрещенные растения и производили наркотики, был обнаружен петербургский парламентарий. Покинуть помещение Резнику помог депутатский "иммунитет".

Позднее стало известно, что Дорофеев является двоюродным братом жены Резника Ксении Казариной. Друзья художника сообщили, что тот не принимал никаких наркотиков до знакомства с депутатом. В квартиру, где были проведены обыски, Максим Резник, по словам источника, заходил неоднократно. По словам самого народного избранника, в помещении он находился для того, чтобы поздравил хозяйку и его знакомую с днем рождения.