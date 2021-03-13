Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:14   13 Марта 2021
Весь мир

Сатановский призвал Россию не расслабляться по поводу Курильских островов

Сатановский призвал Россию не расслабляться по поводу Курильских островов

Япония не собирается отказываться от своих претензий на российские Южно-Курильские острова, которые там называют «Северными территориями», поэтому Россия не должна в этом вопрос расслабляться, чтобы не пришлось потом «кровью харкать»

С таким предупреждением в личном Telegram-канале выступил известный политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский, который прокомментировал публикацию японского издания «Ньюсвик» с простыми и четкими рекомендациями Токио по решению «территориального вопроса».

Эти рекомендации, составленные известным японским политологом и бывшим дипломатов, который много работал с представителями РФ и хорошо разбирается в вопросе, заключается в том, что Японии следует дождаться, пока Россия «откатится» до уровня 1990-х годов. В том, что это произойдет, у автора, как отмечает Сатановский, нет никаких сомнений.

Дождавшись ослабления России и подведения прочной международной базы под обнуление итогов Второй мировой войны, Японии останется только провести соответствующую работу с российским руководством (которое можно купить, уговорить или просто надуть, как это делалось в те же 1990-е), и внутри российского общества, а затем перекрыть проливы, которые отделяют Южные Курилы от материковой России и взять «северные территории» голыми руками.

Сатановский призвал Россию не расслабляться по поводу Курильских островов

Россия не должна отмахиваться и считать чушью эту публикацию и подобные ей материалы в японской прессе, уверен политолог. Нельзя называть такие высказывания «пустыми разговорами», отвечать на них «пускай выкусят» и ссылаться на нашу измененную Конституцию.

Перед русско-японской войной в Российской империи тоже настроения были шапкозакидательные. Подумаешь, какие-то мелкие азиаты, супротив наших богатырей… Потеряли флот, Порт-Артур, все, что имели в Корее и в Маньчжурии, половину Сахалина, те же Курилы, а от наших прожектов в отношении Хоккайдо и следа не осталось, как и от русскоподданых тамошних айнов», — напоминает Сатановский о печальных страницах российской истории.

Сейчас Россияне должна забывать этот трагический урок, уверен политолог. Особенно, если учесть, что в нынешней ситуации Япония пользуется поддержкой Соединенных Штатов Америки и может рассчитывать на их тихоокеанский потенциал.

Сатановский призвал Россию не расслабляться по поводу Курильских островов

Мировая общественность, предупреждает также эксперт, поддержит любые территориальные изменения, если они ослабляют Россию, и напротив обложит всеми возможными санкциями то, что идет России на пользу, даже если оно сто раз соответствует всем международным нормам.

«Это только мы договорами и конвенциями руководствуемся, да правила игры соблюдаем. Всем остальным на них плевать, — подчеркивает Сатановский. — Мы с миром в шахматы играем, а мир с нами в бейсбол».

Россия должна не забывать того, как в 1990-е годы у нее «отжали» всю Восточную Европу и, несмотря на результаты всесоюзного референдума, развалили СССР. Сейчас России ни в коем случае нельзя расслабляться, чтобы не пришлось потом «харкать кровью», заключает политолог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #япония #курилы #сатановский #острова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров