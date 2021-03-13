Сатановский призвал Россию не расслабляться по поводу Курильских островов

Япония не собирается отказываться от своих претензий на российские Южно-Курильские острова, которые там называют «Северными территориями», поэтому Россия не должна в этом вопрос расслабляться, чтобы не пришлось потом «кровью харкать»

Япония не собирается отказываться от своих претензий на российские Южно-Курильские острова, которые там называют «Северными территориями», поэтому Россия не должна в этом вопрос расслабляться, чтобы не пришлось потом «кровью харкать»

С таким предупреждением в личном Telegram-канале выступил известный политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский, который прокомментировал публикацию японского издания «Ньюсвик» с простыми и четкими рекомендациями Токио по решению «территориального вопроса».

Эти рекомендации, составленные известным японским политологом и бывшим дипломатов, который много работал с представителями РФ и хорошо разбирается в вопросе, заключается в том, что Японии следует дождаться, пока Россия «откатится» до уровня 1990-х годов. В том, что это произойдет, у автора, как отмечает Сатановский, нет никаких сомнений.

Дождавшись ослабления России и подведения прочной международной базы под обнуление итогов Второй мировой войны, Японии останется только провести соответствующую работу с российским руководством (которое можно купить, уговорить или просто надуть, как это делалось в те же 1990-е), и внутри российского общества, а затем перекрыть проливы, которые отделяют Южные Курилы от материковой России и взять «северные территории» голыми руками.

Россия не должна отмахиваться и считать чушью эту публикацию и подобные ей материалы в японской прессе, уверен политолог. Нельзя называть такие высказывания «пустыми разговорами», отвечать на них «пускай выкусят» и ссылаться на нашу измененную Конституцию.

Перед русско-японской войной в Российской империи тоже настроения были шапкозакидательные. Подумаешь, какие-то мелкие азиаты, супротив наших богатырей… Потеряли флот, Порт-Артур, все, что имели в Корее и в Маньчжурии, половину Сахалина, те же Курилы, а от наших прожектов в отношении Хоккайдо и следа не осталось, как и от русскоподданых тамошних айнов», — напоминает Сатановский о печальных страницах российской истории.

Сейчас Россияне должна забывать этот трагический урок, уверен политолог. Особенно, если учесть, что в нынешней ситуации Япония пользуется поддержкой Соединенных Штатов Америки и может рассчитывать на их тихоокеанский потенциал.

Мировая общественность, предупреждает также эксперт, поддержит любые территориальные изменения, если они ослабляют Россию, и напротив обложит всеми возможными санкциями то, что идет России на пользу, даже если оно сто раз соответствует всем международным нормам.

«Это только мы договорами и конвенциями руководствуемся, да правила игры соблюдаем. Всем остальным на них плевать, — подчеркивает Сатановский. — Мы с миром в шахматы играем, а мир с нами в бейсбол».

Россия должна не забывать того, как в 1990-е годы у нее «отжали» всю Восточную Европу и, несмотря на результаты всесоюзного референдума, развалили СССР. Сейчас России ни в коем случае нельзя расслабляться, чтобы не пришлось потом «харкать кровью», заключает политолог.