Сосновский объяснил, зачем Лондон обещает Прибалтике «защиту от России»

Великобритания, обещая странам Балтии военную политическую и информационную поддержку против России, на самом деле намерена использовать их в своих собственных целях.

Великобритания, обещая странам Балтии военную политическую и информационную поддержку против России, на самом деле намерена использовать их в своих собственных целях.

Уверенность в этом высказал известный российский публицист и политолог Александр Сосновский, который прокомментировал изданию Baltnews сообщения о рабочей поездке главы британского МИД Доминика Рааба в Таллин.

В столице Эстонии Рааб встретился и провел переговоры с представителями МИД всех трех Прибалтийских республик, обсудив с ними вопросы европейской безопасности, отношения с Украиной, Белоруссией и Россией, а также возможности более тесного сотрудничества Лондона с Таллином, Ригой и Вильнюсом.

Перед поездкой в Прибалтику министр иностранных дел Великобритании заявил, что соседи России наиболее остро «ощущают угрозу со стороны Москвы», и Лондон, по словам Рааба, обязан оказывать им поддержку.

«Великобритания привержена делу поддержки наших близких друзей в Северном и Балтийском регионах как в военном плане, так и в борьбе с российской дезинформацией и дестабилизирующей региональной деятельностью», — подчеркнул министр.

Однако, по мнению Александра Сосновского, обещания Великобритании оказать странам Балтии поддержку продиктованы желанием Лондона использовать их в своих интересах, и в первую очередь для борьбы с Россией.

Лондон предпринимает очередную попытку выстроить «линию обороны», которая будет защищать непонятно от чего, но станет реальным барьером. Подобную идею выстраивания «красной линии» от Риги до Одессы, призванной «защитить» Европу от России в свое время высказывал еще бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Напомнил Сосновский.

Кроме того, добавил эксперт, Североатлантический военный блок столкнулся с серьезными проблемами с финансированием, и это также может стать причиной активизации разговоров о необходимости «защищаться от России».

«Буквально позавчера газета Süddeutsche Zeitung напечатала короткий, но многозначительный материал. Из Брюсселя они получили информацию о том, что НАТО не может собрать с большинства стран в Европе те требуемые 2% в бюджет альянса, который необходим», — цитирует политолог.

Учитывая это обстоятельство, становится ясно, что НАТО ищет дополнительные поводы, чтобы заставить прижимистые страны увеличить отчисления в бюджет Альянса. С этой целью и выдумываются различные угрозы, в том числе всплывает и старая тема с «российской угрозой». Поэтому можно не сомневаться, что Запад продолжит развивать эту тему, заключил Александр Сосновский.