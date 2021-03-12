Юсин: США возвращаются к ручному управлению Украиной

Вашингтон, введя санкции против украинского олигарха и политического союзника нынешнего президента Украины Владимира Зеленского – Игоря Коломойского, послали Киеву четкий сигнал, который там с готовностью восприняли.

Вашингтон, введя санкции против украинского олигарха и политического союзника нынешнего президента Украины Владимира Зеленского – Игоря Коломойского, послали Киеву четкий сигнал, который там с готовностью восприняли.

Об этом рассуждает обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин, по словам которого США своими санкциями против Коломойского дают понять, что времена, когда Америка уделяла Украине недостаточно внимания и пустила ситуацию там на самотек, как это было при президентстве Дональда Трампа, закончились. Также, как закончилось и безвременье, продолжавшееся после смены власти в Белом доме.

Теперь Вашингтон возвращает Украину в режим более надежного ручного управления, считает Максим Юсин. Именно США будут отныне решать, кого из политиков и бизнесменов на Украине можно считать благонадежным, договороспособным и перспективным, а кто представляет опасность и подлежит искоренению.

Также ручное управление США, по мнению политолога, коснется не только внутренних украинских вопросов, но и таких сложных и больных тем в российско-украинских отношениях, как, например, Донбасс.

«То, какую тактику изберет Киев в отношении Донецка и Луганска, как станут вести себя на линии разграничения украинские вооруженные силы, в значительной (а может быть, в решающей) степени будет зависеть от позиции Соединенных Штатов», — пишет обозреватель «Коммерсанта».

В Киеве на поступивший из США сигнал отреагировали очень быстро, выразив готовность тоже ввести санкции против Коломойского, несмотря на то, что тот является деловым партнером и союзником главы государства.

Интересно, что поводом для американских санкций против одного из самых богатых и влиятельных людей Украины Игоря Коломойского и членов его семьи сталь не какие-то действия, направленные против интересов США, а якобы его причастность к коррупционным преступлениям на должности губернатора Днепропетровской области.

Украинское руководство, мнения которого в Вашингтоне не спросили и просто поставили его перед фактом, что больше не считают нужным сохранять союз Зеленского с Коломойским, отреагировало именно так, как от него ждали.

«Сразу после получения известия о введенных против Коломойского санкциях США офис президента Зеленского заявил, что Киев благодарен своим международным партнерам за "поддержку в борьбе с влиянием олигархов" и что необходимо "преодолеть систему, в которой доминируют олигархи" во имя !экономического процветания и евроатлантической интеграции"», — цитирует Юсин.

Таким образом Владимир Зеленский признал, что сам не в состоянии преодолеть олигархическую систему в своей стране без руководящей и направляющей помощи США. Также украинский президент, которому хватило одного сигнала из США, чтобы немедленно отречься от своего «крестного отца» в политике, продемонстрировал всем, как быстро он готов забыть все свои формальные и неформальные обязательства перед союзниками и самих союзников.

«Это настолько унизительно, что хочется спросить: это и есть та самая пресловутая гiднiсть (достоинство), за которую, если верить украинскому патриотическому дискурсу, люди стояли на майдане?», — удивляется политолог.

В заключение Максим Юсин отмечает, что вся эта ситуация должна насторожить всех крупных украинских бизнесменов. Раз для решения судьбы Коломойского хватило одного заявления Госдепартамента США, есть ли гарантия, что их не постигнет та же участь?

Украинский президент наглядно показал, что при первом тревожном сигнале с готовностью отречется от любого из них, включая самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова и экс-президента Петра Порошенко. А значит их судьбы висят на волоске и зависят не только о Госдепа, но может быть и от американского посольства в Киеве.

Понимание этого не добавляет стабильности Украине, которую и так рвут на части различные группы влияния. По словам политолога, команда Зеленского своей слепой и безоговорочной ориентацией на Вашингтон разрушает хрупкую систему сдержек и противовесов украинской элиты, худо-бедно работавшую последние десятилетия. И весь вопрос теперь заключается в том, сможет ли нынешняя власть создать что-то взамен разрушенного.