Запад пытался создать ловушку для России, называя газопровода «Северный поток – 2» политическим инструментом, но в итоге попался в эту ловушку сам.

Запад пытался создать ловушку для России, называя газопровода «Северный поток – 2» политическим инструментом, но в итоге попался в эту ловушку сам.

Такое мнение высказывается в материале болгарского издания «Дума», автор которого считает, что надуманные обвинения Запада в адрес России лишь подтвердили лицемерие и двуличие Евросоюза и США, превратившись при этом в угрозу для их же собственного имиджа.

Ранее Соединенные Штаты Америки и часть стран Евросоюза неоднократно обвиняли Россию в намерении использовать «Северный поток – 2» в качестве инструмента политического давления на Германию и другие страны, которые будут пользоваться поступающим по газопроводу топливом.

Настаивая на этой версии, противники России до сих пор пытаются убедить прагматично мыслящую европейскую общественность в том, что «Северный поток – 2» является не экономическим, а именно политическим проектом.

«Этот аргумент — совсем не про свободу мысли; это обыкновенная ложь, ну или манипуляция и пропаганда. За последние 30 лет после распада Советского Союза не было случая, чтобы российский газ приводил к отставке министров, не говоря уже о падении целых правительств», — напоминает автор материала.

Кремль никогда не пытался использовать газ, в качестве политического инструмента, и нет никакого поводу считать, что он изменит эту позицию после запуска «Северного потока – 2», который уже готов более чем на 94%.

Но страны, пользующиеся российским газом, проводят антироссийскую политику. И сейчас, стремясь раздуть тему «российской угрозы» в новой холодной войне им необходимо продолжать выступать против завершения газопровода.

В качестве примера, в статье «Думы» приводится интервью немецкого издания Der Spiegel с одним из упомянутых русофобов – лидеров Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером:

«Пока мы не можем добиться прекращения строительства (газопровода) с правительством ФРГ, Европейский Союз должен использовать трубопровод как рычаг внешней политики», — заявил политик, предложив связать эксплуатацию «Северного потока – 2» с дальнейшим поведением России.

Соединенные Штаты Америки полностью поддержали данный подход к российскому газопроводу, помешать строительству которого они оказались не в силах.

Таким образом, заключает автор статьи, Евросоюз и США попали в собственную ловушку. Они сами превратили «Северный поток – 2» в политический инструмент, сделав ровно то, в чем на протяжении долгого времени пытались обвинить Россию. А высосанные ими из пальца обвинения в адрес Москвы нанесли удар по их собственному имиджу и продемонстрировали всему миру двуличие Запада.