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23:27   11 Марта 2021
Политика

Sohu: Украина начала готовиться к наступлению в Донбассе

Sohu: Украина начала готовиться к наступлению в Донбассе

Продолжается приближение украинских войск к линии разграничения в Донбассе.

В регионе за небольшой срок сильно увеличилось число представителей ВСУ и появились новые виды вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. Китайское издание Sohu сообщило, что на юго-востоке Украины были обнаружены несколько десятков западных снайперов, вооруженных новейшими иностранными винтовками. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

Предположительно, Киев по указке Вашингтона начал готовиться к активному наступлению на позиции военнослужащих ДНР и ЛНР. По данным Sohu, США планируют сорвать строительство российского газопровода "Северный поток — 2", поэтому Вашингтона готов к жертвам среди людей для достижения цели.

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#россия #донбасс #украина

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