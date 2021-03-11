Продолжается приближение украинских войск к линии разграничения в Донбассе.

Продолжается приближение украинских войск к линии разграничения в Донбассе.

В регионе за небольшой срок сильно увеличилось число представителей ВСУ и появились новые виды вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. Китайское издание Sohu сообщило, что на юго-востоке Украины были обнаружены несколько десятков западных снайперов, вооруженных новейшими иностранными винтовками. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

Предположительно, Киев по указке Вашингтона начал готовиться к активному наступлению на позиции военнослужащих ДНР и ЛНР. По данным Sohu, США планируют сорвать строительство российского газопровода "Северный поток — 2", поэтому Вашингтона готов к жертвам среди людей для достижения цели.