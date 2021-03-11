Бывший мэр Риги высказался о спасительной вакцине "Спутник V"

Экс-мэр Риги Нил Ушаков считает, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" должна быть доступна в Латвии на момент ее регистрации в Евросоюзе.

Экс-мэр Риги Нил Ушаков считает, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" должна быть доступна в Латвии на момент ее регистрации в Евросоюзе.

Депутат Европарламента высказал мнение, что зарегистрированная вакцина на территории всего Евросоюза в обязательном порядке должна появиться и в Латвии. Преследуя интересы сограждан, необходимо сделать "все возможное", чтобы Pfizer, AstraZeneca и другие вакцины были легкодоступными.

"Людям, которые скажут, что по политическим причинам они готовы пожертвовать своими бабушками и не покупать Sputnik, передайте им, пожалуйста, что-нибудь хорошее от всех сограждан", — отметил политик в интервью телеканалу Rīga TV24.

Ушаков отметил, что следует уменьшить количество разногласий в политике и геополитике, ради здоровья и благосостоянии граждан. Информация об этом появилась на его официальной странице в Instagram. Препарат "Спутник V" зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года, эффективность вакцины составляет 91,6 %.