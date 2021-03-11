ЕС согласовал новые санкции против России и Китая

Дипломаты 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении некоторых физических лиц из России и Китая за нарушения прав человека.

Дипломаты 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении некоторых физических лиц из России и Китая за нарушения прав человека.

Послы составили новый санкционный список, в который попали граждане разных стран, в том числе из России и Китая. Санкции будут утверждены на ближайшем заседании глав МИД стран ЕС 22 марта. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Вероятнее всего, новые ограничения будет введены против якобы нарушения прав человека в Крыму. Такие санкции будут введены только против россиян. Ранее ЕС ввел санкции против российских высокопоставленных лиц в рамках нового механизма по нарушению прав человека после ареста блогера Алексея Навального.