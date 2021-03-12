Политолог Мезюхо: в Вашингтоне уже готовят замену Зеленскому

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского продолжает падать так быстро, что в Вашингтоне уже приступили к поиску новой кандидатуры на этот пост.

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского продолжает падать так быстро, что в Вашингтоне уже приступили к поиску новой кандидатуры на этот пост.

Такое мнение в ходе прошедшей в четверг, 11 марта, пресс-конференции высказал крымский политолог Иван Мезюхо, слова которого приводит интернет-издание «Полит Навигатор».

«США начинают такой себе кастинг на должность президента украинского государства, потому что, и многие с этим согласятся, Владимир Зеленский теряет рейтинг не только результатам социологических исследований, к которым на Украине есть претензии, но даже по официальным украинским соцопросам», — заявил политолог.

К тому же, добавил Мезюхо, Зеленский уже выполнил свои задачи, ради которых он в свое время был поставлен во главе Украины. Главное, что сделал Зеленский, он продвинул в Верховной раде закон р распродаже сельскохозяйственных земель – то, чего Запад уже давно добивался на Украине.

Сегодня же Зеленский прямо нарушает украинскую Конституцию, занимаясь прямой политической цензурой, напомнил Мезюхо.

«Ведь согласно высшему нормативно-правовому акту Украины, цензура в этой стране запрещена, и, по сути, Офис президента Украины объявляет охоту на так называемых пророссийских политиков, — объяснил политолог. — Но, ни блогера Анатолия Шария, ни его политическую силу, ни "Оппозиционную платформу – За жизнь", ни даже Виктора Медведчука нельзя назвать пророссийскими политиками».

Напомним, согласно результатам социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в декабре 2020 года, 42% украинцев присвоили звание «главного разочарования года» президенту страны Владимиру Зеленскому, который всего за 1,5 года до этого, летом 2019 года, победил на президентских выборах, набрав более 72% голосов избирателей.