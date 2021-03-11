Команда Навального ответила привычными выпадами на предположение Венедиктова об "агентах"

В команде блогера Алексея Навального возникли беспокойства, виновником которых оказался главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В команде блогера Алексея Навального возникли беспокойства, виновником которых оказался главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Журналист предположил, что окружение блогера, в частности, "Фонд борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в России) "инфильтрован спецслужбами", пишет Nation News. Именно с помощью таких "агентов", считает Венедиктов, была проведена спецоперация, после которой Навальный оказался в колонии.

ФБК в свою очередь ответил привычными для его сотрудников выпадами. Так, с обвинениями выступил Иван Жданов, утверждая, что Венедиктов "работает на мэрию Москвы". Однако заявления Венедиктова могли относиться к Леониду Волкову, который первым уехал за рубеж из верхушки организации и которого называли "лидером протестов" в отсутствие Навального.

Многие посмеялись над предположениями подобного рода. Журналист Максим Кононенко заявил, что агентом в фонде может быть только сам блогер, а бывший юрист ФБК Виталий Серуканов не согласен с характеристикой Навального как доверчивой личности.

Однако ни для кого не являются секретом как слухи о ранней причастности Алексея Навального к работе "на власть", так и взаимная неприязнь Волкова и Венедиктова. Агентство приводит несколько примеров их публичных перепалок, в числе которых и последние взаимные обвинения во время голосования за памятник на Лубянской площади.